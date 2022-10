L’Ukraine pourrait se joindre à la candidature de l’Espagne et du Portugal pour la Coupe du monde 2030

Avec l’approbation du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’Espagne et le Portugal devraient annoncer une candidature commune avec l’Ukraine.

La Coupe du monde 2022 débutera dans quelques semaines, mais l’organisation des prochains Mondiaux se prépare déjà en coulisses. Si les hôtes pour 2026 sont déjà connus (États-Unis, au Canada et au Mexique), les candidatures sont actuellement ouvertes pour l’édition 2030 qui marquera le centenaire de la compétition. Avec une grande surprise possible.

L’Espagne et le Portugal, qui ont déjà signifié leur intention de candidater ensemble, pourraient être rejoints par l’Ukraine, d’après The Times. Le journal britannique précise que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné son accord et qu’une officialisation est attendue ce mercredi. Cette initiative permettrait à l’Ukraine accueillir les matches de l’un des groupes du tournoi.