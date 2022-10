Du sable et des Polaroids rue Saint-Georges

Devenue une artère essentielle du monde de l’art bruxellois avec, à une extrémité, la galerie Xavier Hufkens et à l’autre les multiples galeries de l’espace Rivoli, la rue Saint-Georges n’en finit plus d’attirer galeristes, collectionneurs et simples amateurs.

On peut y découvrir pour le moment de nombreuses propositions différentes dont deux, de part et d’autre de la rue, tout en nuances et en délicatesse. Chez Modesti Perdriolle, c’est d’abord Patrick Regout qui attire le regard. Ses grands dessins en noir et blanc suscitent l’étonnement autant que les questions.