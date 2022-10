Hainaut: 43 chiens détenus dans une maison inoccupée

Les autorités et la police, entre autres interpellées par la Société Royale Protectrice des Animaux Veeweyde (SPA), se sont rendues sur place pour évaluer cette interpellante situation. La SPA avait aussi dénoncé « l’inaction » des autorités.

Selon RTL, ce samedi, une solution a été trouvée pour prendre en charge les animaux et leur apporter les soins nécessaires.

« Un constat a été fait par la police et le responsable bien-être animal sur la commune. J’ai pris contact avec la propriétaire qui était hospitalisée et gravement malade, pour qu’elle accepte d’abandonner volontairement ses animaux afin de les recueillir et assurer qu’ils aillent mieux », a expliqué à RTL le bourgmestre d’Estaimpuis Daniel Senesael. « Elle avait chargé des personnes de veiller à l’entretien des animaux, mais peut-être qu’il n’y a pas eu un suivi correct pour faire en sorte que les animaux soient dans des conditions dignes. Il fallait intervenir à tout prix. »