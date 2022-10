«La course des géants»: Wolubilis à la conquête de l’Espace

Cinématographiquement, La course des géants pourrait être un croisement entre Good Will Hunting (pour l’ascension d’un jeune garçon surdoué issu d’un milieu défavorisé) et Apollo 13 (pour sa chronique de la conquête spatiale américaine). Deux influences que Mélody Mourey assume pleinement, tout comme ses emprunts historiques au moment de nous raconter la genèse de sa pièce à succès (trois nominations aux Molière cette année) même si l’autrice et metteuse en scène insiste aussi sur la grande part fictionnelle de son œuvre : « Je me suis intéressée à l’Histoire, j’ai fait des recherches pour étayer le contexte de la guerre froide et de la course aux étoiles entre les Etats-Unis et l’URSS avec notamment tout un travail pour trouver des images d’archives qui nourrissent les vidéos du spectacle mais, pour le reste, j’ai totalement construit les personnages. Jack Mancini notamment, le personnage principal, est totalement inventé. »