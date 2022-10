Coronavirus: «Nous ne devons pas craindre une grosse vague comme au début de la pandémie», indique Marius Gilbert

L’épidémiologiste Marius Gilbert a commenté ce lundi les derniers chiffres de Sciensano, à propos du coronavirus. Face aux indicateurs en hausse et à l’arrivée des saisons plus fraîches, il fait le point.

Selon les derniers chiffres publiés par l’institut de santé publique Sciensano, la vague de contaminations liées au covid, a bien débuté la semaine dernière et continue de se renforcer. Les indicateurs sont en hausse : une augmentation de 40 % des admissions à l’hôpital et un taux de reproduction à 1,22. Que penser de ces chiffres et de l’évolution de la situation sanitaire ? Invité de la RTBF ce lundi, l’épidémiologiste Marius Gilbert a fait le point sur la vague attendue cet automne.

Selon Marius Gilbert, plusieurs facteurs se conjuguent : « On observe pour l’instant une transmission en recrudescence et des hospitalisations qui repartent à la hausse », explique Marius Gilbert. Les effets de la vaccination remontent également à quelques mois maintenant, et l’entrée dans les saisons plus fraîches augmente le risque de transmissions. L’épidémiologiste relativise cependant : « Nous ne devons pas craindre une grosse vague comme au début de la pandémie. » Il insiste toutefois sur l’importance d’être vigilants en cas d’infection, pour limiter la propagation de l’épidémie et sur l’importance du vaccin pour les personnes plus fragiles.