France: Eric Dupond-Moretti indique que sa démission «n’est pas à l’ordre du jour»

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a affirmé mardi que sa démission n’était « pas à l’ordre du jour », au lendemain de la décision de la Cour de justice de la République de le renvoyer en procès pour « prise illégale d’intérêts ».

« Un pourvoi en cassation a été formé et je ferai valoir un certain nombre d’éléments de droit. Et s’il fallait que je sois jugé, je dirais ce que j’ai à dire, je suis un justiciable comme un autre », a ajouté le ministre en marge d’un déplacement à Paris.