Cannabis: Amsterdam veut réserver l’accès à ses coffee-shops aux résidents de la ville

La ville d’Amsterdam, aux Pays-Bas, veut réduire le nombre de touristes qui ne viennent en visite que pour se rendre dans des coffee-shops et y acheter du cannabis, en vente libre dans ces commerces. Femke Halsema, la maire écologiste de la ville, veut interdire temporairement l’accès à ces établissements aux non-résidents, rapporte The Guardian .

Selon les autorités locales, il est maintenant plus que nécessaire de lutter contre le commerce de drogues douces, mais aussi contre les nuisances touristiques et la criminalité liée aux drogues dures qui empoisonnent la ville et la vie des habitants. En avril 2022, Femke Halsema présentait ainsi les coffee-shops comme une « porte dérobée du crime » à Amsterdam.