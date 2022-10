Le prix Nobel de physique décerné à trois chercheurs pour leurs recherches sur la mécanique quantique

Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilignger ont remporté le prix Nobel de physique, décerné à Stockholm ce mardi. Le prestigieux prix récompense leurs « expériences révolutionnaires » sur la mécanique quantique.

L’Académie royale des Sciences de Suède a remis le Prix Nobel de physique, mardi, au Français Alain Aspect, à l’Américain John F. Clauser et à l’Autrichien Anton Zeilinger, trois pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique.

Ils rejoignent ainsi Svante Pääbo, père de l’ADN des hommes de Néandertal et Denisova, auréolé lundi en médecine.

Lauréats depuis 2012

Voici la liste des lauréats des dix dernières éditions du prix Nobel de physique, dont le ou les lauréats 2022 sont annoncés mardi par le comité Nobel de l’Académie royale des sciences de Suède.

2021 : Syukuro Manabe (Japon/Etats-Unis) et Klaus Hasselmann (Allemagne) pour leurs travaux sur la modélisation physique du changement climatique et Giorgio Parisi (Italie) pour ses travaux sur l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l’échelle atomique à planétaire.

2020 : Roger Penrose (Royaume-Uni), Reinhard Genzel (Allemagne) et Andrea Ghez (Etats-Unis) pour leurs découvertes sur les « trous noirs » et les secrets de notre galaxie.

2019 : James Peebles (Etats-Unis/Canada), Michel Mayor (Suisse) et Didier Queloz (Suisse) pour leurs travaux sur le cosmos et la première découverte d’une exo-planète.

2018 : Arthur Ashkin (Etats-Unis), Gérard Mourou (France) et Donna Strickland (Canada), pour leurs recherches sur les lasers qui ont permis de mettre au point des outils de haute précision utilisés dans l’industrie et la médecine.

2017 : Rainer Weiss, Barry Barish et Kip Thorne (Etats-Unis), pour l’observation des ondes gravitationnelles qui confirme une prédiction d’Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale.

2016 : David Thouless, Duncan Haldane et Michael Kosterlitz (Grande-Bretagne) sur les isolants topologiques, des matériaux « exotiques » qui permettraient dans un avenir plus ou moins proche de créer des ordinateurs surpuissants.

2015 : Takaaki Kajita (Japon) et Arthur McDonald (Canada) pour avoir établi que les neutrinos, des particules élémentaires, avaient une masse.

2014 : Isamu Akasaki et Hiroshi Amano (Japon) et Shuji Nakamura (USA), inventeurs de la diode électroluminescente (LED).

2013 : François Englert (Belgique) et Peter Higgs (Grande-Bretagne) pour leurs travaux sur le boson de Higgs, une particule élémentaire.