Wallonie: avec la fusion SRIW-Sowalfin-Sogepa, enfin un interlocuteur unique pour les entreprises

C’est la dernière ligne droite pour la fusion par absorption de la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa), la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises (Sowalfin) et la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW), trois outils économiques publics actifs au sud du pays.

Ce mardi, le projet de décret porté par Willy Borsus (MR), le ministre de l’Economie, a entamé son parcours parlementaire. Le temps presse : la nouvelle structure entrera en piste en janvier 2023, ce qui impose de disposer d’une base juridique et financière stable dès le mois prochain. Les invests et certaines sociétés dites « spécialisées », comme la Spaque, ne sont pas intégrées à la nouvelle structure qui sera détenue à 98 % par la Région.

Le nom de la nouvelle entité n’est pas encore connu.