Elections législatives en Bulgarie: la valse des Premiers ministres se poursuit

Les résultats mitigés et très éparpillés des législatives anticipées de dimanche pourraient faire perdurer la crise d’instabilité bien ancrée dans le paysage politique de cet Etat membre de l’Union européenne.

Les partis conservateurs de la coalition Gerb-SDS (Citoyens pour le développement européen et Union des forces démocratiques) emmenée par l’ex-Premier ministre Boïko Borissov ont engrangé 25,34 % des suffrages aux élections législatives de dimanche. Arrivé en tête et au pouvoir de manière quasi continue de 2009 à 2021, M. Borissov pourrait peiner à constituer une majorité forte au parlement. En effet, les résultats de ces élections sont mitigés et le taux de participation avoisine les 37 % à peine d’après la Commission électorale centrale de Bulgarie (contre 50,6 % en avril 2021).

La principale force d’opposition derrière cette coalition conservatrice, la coalition centriste Continuons le changement, europhile et anti-corruption, obtient de son côté 20,2 % des voix. Kiril Petkov, son cofondateur, avait lui-même été Premier ministre de décembre 2021 à août 2022.