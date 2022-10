L’éditorialiste en chef du «Soir» Béatrice Delvaux reçue par l’Académie royale de Belgique

L’Académie royale de Belgique a accueilli le 1er octobre dernier en son sein treize nouveaux membres, dont notre consœur Béatrice Delvaux. L’éditorialiste en chef du Soir a intégré la classe Technologie et Société, aux côtés de l’infectiologue Leila Belkhir, de la secrétaire générale du Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS Véronique Halloin et de l’entrepreneur Jacques Crahay.

« Nous essayons de couvrir l’ensemble des savoirs et des arts, or le secteur média est insuffisamment représenté parmi nos rangs », explique Isabelle Ferreras, présidente de l’Académie et directrice de la classe Technologie et Société. « Notre choix s’est porté sur Béatrice Delvaux en tant que personnalité remarquable de la presse belge, remarquable par son expérience du métier de journaliste, mais aussi par son expérience éditoriale et sa contribution au débat public avec sa sensibilité propre. Elles sont précieuses dans un contexte où les technologies impactent notre société et notre démocratie. Pensons par exemple aux réseaux sociaux. Le 6 janvier 2021 et l’assaut sur le Capitole des pro-Trump en furent l’illustration ».