Du changement sur le réseau Stib dès ce mercredi

Ce nouveau pont au-dessus du canal, réservé aux piétons, cyclistes et aux transports publics, relie le boulevard Simon Bolivar (du quartier Gare du Nord) et la rue Picard (à côté de Tour et Taxis). Le pont permet un itinéraire plus direct et plus fluide aux lignes de bus 14 et 20 dans la zone.

Des changements à prévoir

Les bus 14 et 20 ne desservent plus les arrêts Willebroek, Tour et Taxis et Avenue du Port. Les arrêts Willebroek et Tour et Taxis restent desservis depuis la Gare du Nord par les bus 57 et 88, l’arrêt Tour et Taxis depuis Ribaucourt par les bus 86. L’arrêt Avenue du Port est remplacé par le nouvel arrêt Suzan Daniel, situé rue Picard, au carrefour avec l’avenue du Port. Cet arrêt est desservi également par les bus 86.

Le site de Tour et Taxis reste accessible par les bus 14 et 20 depuis le nouvel arrêt Suzan Daniel. Les arrêts WTC direction UZ-VUB et Hunderenveld sont déplacés le long de la bande de circulation centrale du boulevard Simon Bolivar, avant le carrefour avec la chaussée d’Anvers. L’arrêt WTC sur la voirie latérale reste desservi par les bus 57 et 88.