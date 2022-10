Témoignage #MeToo

Depuis #MeToo, dans mon milieu professionnel, je remarque beaucoup d’évolutions avec les jeunes. Mes élèves féminines prennent plus facilement la parole, elles se font moins discrètes qu’il y a une dizaine d’années, quand j’ai démarré dans l’enseignement. Assurément, les filles en classe ne se laissent plus faire, elles s’imposent. Mais en revanche, sur certains sujets, je remarque que les garçons se montrent aujourd’hui beaucoup plus mal à l’aise. Et c’est pour le mieux, cela démontre qu’une génération intéressante est en train de naître et c’est très bien. Aussi, les débats ont lieu plus facilement en classe car les programmes ont évolué pour parler du sexisme, de la libération de la parole des femmes, de l’égalité. En tant que professeur, on peut donc mieux faire passer le message. Enfin, j’ai plusieurs collègues qui se montrent plus proactifs, qui s’investissent et deviennent activistes contre le phénomène du GHB dans les bars par exemple, ça aussi, c’est une autre forme de changement.

Mélanie, 35 ans, enseignante dans le secondaire