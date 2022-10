Le bien à la loupe, en Brabant wallon: une propriété de 18 hectares pour 4.750.000 euros (photos)

Située à Wavre, à quelques minutes de Bruxelles, cette propriété est exceptionnelle sur plusieurs plans. Elle est logée à l’abri des regards et ses 18 hectares de parc et de prés sont implantés dans un cadre naturel privilégié. Ses bâtiments du XVIIIe siècle possèdent du caractère et sont dans un très bon état grâce à de multiples rénovations au cours des dernières décennies. Enfin, cette ancienne ferme se caractérise par son potentiel puisque ses nombreux espaces (corps de logis, grange, dépendances, piscine…) permettent d’envisager de multiples projets.

Situation

La propriété est implantée à Wavre, à une quinzaine de minutes à peine de l’entrée de Bruxelles (environ 30 minutes du centre). Son environnement est plutôt hors du commun, car à part une autre habitation proche, la propriété est exclusivement entourée de nature (dont une zone Natura 2000) et l’on y accède par un petit chemin. Cette situation apporte beaucoup de calme et de discrétion. Niveau facilités, on trouve des arrêts de bus à 600 mètres alors que les premiers commerces, écoles et centre sportifs sont accessibles en moins de 10 minutes en voiture, notamment à Wavre et Overijse.

Etat général

Les bâtiments qui composent la propriété datent du XVIIIe siècle et faisaient autrefois office de corps de ferme. Depuis lors, ils ont été transformés en logements ou espaces polyvalents. Les dernières rénovations importantes ont été réalisées entre 1995 et 2012, et la propriété a ensuite toujours été bien entretenue. L’ensemble est ainsi dans un bon état général, même si des aménagements ou rafraîchissements restent possibles – notamment au niveau du corps du logis. D’un point de vue technique, on note la présence de plusieurs chaudières au mazout, de châssis en double vitrage, de toitures en ardoises ou encore de 70 panneaux photovoltaïques. La propriété se caractérise aussi par ses éléments anciens préservés, comme la charpente de sa grange ou encore les cheminées, dallages et planchers au sein du corps de logis.

Disposition

Les différents espaces bâtis de la propriété sont organisés autour d’une cour en carré agrémentée d’un petit étang. Près de l’entrée, on retrouve le corps de logis, qui possède quelques pièces remarquables comme son séjour lumineux, sa bibliothèque aménagée ou encore son ancienne chapelle. On retrouve juste à côté trois appartements qui peuvent être greffés facilement au corps de logis pour l’agrandir. Parmi les autres bâtiments principaux, on peut citer la vaste grange de 500 m2 au sol, entièrement aménagée, les anciennes écuries, qui rassemblent près de 10 salles polyvalentes sur deux niveaux, ou encore la pool house, équipée d’un salon et d’une cuisine attenants à la piscine extérieure. La propriété comporte aussi des garages, ateliers et autres espaces de rangement ainsi que plusieurs jardins, un parking et de nombreux prés.

Prix

L’ensemble de la propriété (18 hectares + bâtiments) est affiché au prix de 4.750.000 euros. Le bien est dans un très bon état général, mais des aménagements ou modernisations restent possibles en fonction des nombreux projets que permettent la structure et la localisation de la propriété.

Surface habitable : corps de logis de 350 m2 + nombreuses dépendances

Chambres : 10 (possibilité de plus)

Salles d’eau : 5

WC : 6

Cave : oui

Jardin : oui (parcs et prés de +/- 18 ha)

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : A