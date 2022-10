Depeche Mode le 20 mai au Sportpaleis

Dave Gahan et Martin Gore ont annoncé mardi à Berlin un nouvel album et une tournée mondiale pour 2023.

La mort inopinée – de mort naturelle, victime d’une dissection aortique à l’âge de 60 ans – le 26 mai dernier d’Andy Fletcher, membre fondateur du trio anglais, a été un choc pour tout le monde qui, du coup, s’interrogeait sur l’avenir de Depeche Mode. Cet été, Dave Gahan et Martin Gore avaient tenu à poster sur Twitter une photo d’eux en studio avec cette seule phrase rassurante : « Nous trouvons l’équilibre dans ce que nous connaissons et aimons, en nous concentrant sur ce que la vie signifie et sur son but ultime. »

Ce mardi, le chanteur et le compositeur du groupe ont confirmé, lors d’une conférence de presse à Berlin, leur grand retour avec un nouvel album, intitulé Memento Mori, à paraître en mars 2023, et une tournée mondiale débutant au même moment aux Etats-Unis avant de nous arriver au Sportpaleis d’Anvers le 20 mai. Infos tickets sur www.livenation.be.