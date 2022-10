Alexander De Croo sur la crise énergétique: «Il faudra des efforts de tout le monde»

Nous pouvons traverser (les crises) en tant que société, mais celui qui affirme que les autorités peuvent compenser à 100 % raconte des bêtises. Il faudra des efforts de tout le monde », a résumé mardi le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) lors de sa traditionnelle venue à l’UGent (université de Gand) pour une conférence inaugurale en politologie.

Evoquant plus largement la démocratie (« Appeler à avoir un dirigeant fort est la plus grosse erreur qu’on puisse faire. On ne doit avoir qu’une seule priorité, une société forte »), puis les crises successives auxquelles le pays est confronté, le libéral a estimé qu’on regarde trop souvent ce qui ne va pas. « Pour un pays où rien n’est possible et où le politique ne peut plus prendre aucune décision, nous avons pourtant une économie parmi les plus innovantes du monde avec un des meilleurs systèmes de sécurité sociale ».