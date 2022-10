De «lucky loser» à tombeur du numéro 1 mondial: comment David Goffin est parvenu à créer l’exploit contre Carlos Alcaraz

David Goffin est décidément un joueur surprenant. Imprévisible, même. Un joueur capable de s’incliner face à un jeune Italien, Luca Nardi, 152e mondial, le dimanche au deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi d’Astana (ATP 500), et de faire tomber le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz seulement deux jours plus tard après avoir été repêché miraculeusement. Une victoire en deux sets (7-5, 6-3 en 1h48), pour s’offrir un troisième exploit face à un numéro 1 mondial, après avoir battu Rafael Nadal (un Espagnol, déjà…) au Masters en 2017 et à l’ATP Cup en 2020. À l’époque, Goffin naviguait autour du Top 10 ; aujourd’hui, il pointe à une 66e place indigne de ce qu’il a montré sur le court kazakh ce mardi. Mais une position vers laquelle il est inexorablement et, il faut l’avouer, assez logiquement (re)tombé au gré de ses éliminations précoces ces derniers mois.