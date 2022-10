«Il va beaucoup mieux»: Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Thibaut Courtois

Diminué par une sciatique, Thibaut Courtois manquera le match entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk mercredi pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions. Le gardien de but du Real et des Diables rouges devrait recommencer à s’entraîner la semaine prochaine, a indiqué l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti mardi en conférence de presse.

« Il va beaucoup mieux après le traitement qu’il a fait hier (lundi, ndlr). On verra s’il peut être là pour le match contre Getafe (samedi en Liga). Il devrait recommencer à s’entraîner la semaine prochaine, et pourra certainement être présent pour le match retour contre le Shakhtar », a précisé Ancelotti à propos de Thibaut Courtois. Le Diable rouge devrait donc être de retour pour le clasico face au FC Barcelone le 16 octobre.