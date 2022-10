«Antipodes»: neuf personnages en quête d’histoires

Alors que l’époque est au déferlement de « post » et de « story » dévoilant tout de nos récits personnels, que peut-on encore inventer d’original ? Tg Stan et le Canine Collectif signent une satire de notre monde moderne, si avide de nouveauté qu’il finit surtout par tourner à vide.

Pas de nains, pas d’elfes, pas de trolls ! » Sosie de Michael Moore, Sandy donne ses instructions aux « créatifs » réunis autour de la table, sur le plateau des Antipodes d’Annie Baker. La mission de cette équipe de scénaristes, que l’on imagine payés par un de ces magnats de l’entertainment ? Trouver une sacrée bonne histoire. « Quelque chose de monstrueux, de difforme, mais pas forcément avec un monstre, » précise encore leur leader charismatique avant de les encourager à puiser dans leurs histoires personnelles, sans tabou. Et c’est parti pour des confessions plus ou moins horrifiques : relations sexuelles foireuses, expériences familiales traumatisantes, regrets embarrassants, etc.