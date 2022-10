David Goffin après son exploit contre Carlos Alcaraz: «Je suis encore capable de faire de grandes choses»

David Goffin était ravi, mardi, après sa victoire contre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz au premier tour du tournoi ATP 500 sur dur d’Astana. Repêché en tant que lucky loser des qualifications après avoir manqué deux balles de match contre l’Italien Luca Nardi (ATP 152), 19 ans, au 2e et dernier tour dimanche, le Liégeois, 31 ans, 66e mondial, s’est imposé 7-5, 6-3 face à l’Espagnol, 19 ans, vainqueur de l’US Open le mois dernier.

« Une victoire face au numéro 1 mondial, c’est toujours satisfaisant », a confié David Goffin. « Surtout avec le niveau de jeu que j’ai eu aujourd’hui. Je suis vraiment content. J’ai toujours su que j’avais les moyens de causer des problèmes à des joueurs de ce calibre. Bien sûr, je ne traverse pas ma meilleure période, je n’ai pas vraiment très bien joué lors des derniers tournois, mais j’y ai toujours cru et j’ai essayé de m’entraîner en conséquence. Lorsque vous affrontez le numéro 1 mondial dans un grand stade, devant une foule importante, le feu que vous avez vous procure une telle énergie pour produire votre meilleur tennis et de toute manière il n’y avait pas d’autre solution. La gestion du match n’était pas évidente, mais je lui suis rentré dedans. J’ai essayé de lui mettre la pression. Comme quoi, avec l’envie de bien faire et en n’ayant rien à perdre, j’ai pu me prouver que mon tennis était toujours là et que je suis encore capable de faire de grandes choses ».