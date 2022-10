Comment #MeToo a changé les mentalités

En octobre 2017, un coup de tonnerre éclatait dans le ciel étoilé hollywoodien : le New York Times et le New Yorker publiaient presque simultanément deux enquêtes accusant de nombreux faits de viols, de harcèlement sexuel, de chantage et d’intimidation un des pontes de l’industrie cinématographique : Harvey Weinstein, producteur ou producteur délégué de Pulp Fiction, Kill Bill, Le seigneur des anneaux et d’une trentaine d’autres succès internationaux.

L’omerta qui régnait dans les studios vola aussitôt en éclats. Fin octobre, une centaine de comédiennes, de productrices, d’assistantes, d’employées, de mannequins ou de journalistes avaient accusé le magnat de faits similaires – il sera condamné à 23 ans de prison par un tribunal new-yorkais en mars 2020.