Adé, la nouvelle cowgirl de la pop française

Thérapie TAXI a connu (d’abord en Belgique avec le Hit sale ft. Roméo Elvis) un succès aussi rapide et foudroyant en 2018 qu’a été brève sa trajectoire puisque début 2020, le groupe décidait d’en rester là. Adé (pour Adélaïde Chabannes de Balsac), que nous avons eue au téléphone, nous a raconté les dessous de l’histoire : « On savait que ça ne durerait pas longtemps. J’avais 15 ans quand Raphaël m’a demandé si je voulais bien faire les chœurs. Je n’ai jamais voulu être chanteuse même si gamine, j’aimais faire mes petites chorégraphies et faire de ma vie un spectacle. J’ai étudié le violoncelle durant huit ans au Conservatoire. C’était une école pour moi, pas l’envie d’en faire un métier. Je me suis découverte au sein du groupe. Mais on était certains que ça s’arrêterait à un moment tellement l’essence et le propos de Thérapie TAXI étaient singuliers. Il y avait quelque chose d’adolescent lié à ça.