Sauvage notre Aloïse

Son premier EP, Jimi, confirmait en 2019 tout le bien qu’on pensait d’Aloïse Sauvage après l’avoir vue sur scène au Printemps de Bourges. Son premier album, Dévorantes, a paru fin février 2020 juste avant le confinement. Pas d’bol ! « Ce fut violent de voir stoppée cette belle dynamique », nous a-t-elle confié. « Mais à l’échelle de ce que vivait le monde, ce n’était pas non plus dramatique. On a dû faire vivre le projet virtuellement. Après de nombreux reports de dates, j’ai préféré faire un nouvel album… »