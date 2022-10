«Old Man»: Papy fait de la résistance

Un agent spécial de la CIA à la retraite est rattrapé par son passé dans ce thriller d’espionnage plutôt classique mais illuminé par les prestations de Jeff Bridges et John Lithgow.

Série en 6 épisodes (60’) sur Disney +

Pour l’acteur Jeff Bridges, les deux dernières années ont ressemblé à un long tunnel. À une traversée douloureuse où, comme il l’explique dans ses récentes interviews, le « Dude » du film Big Lebowski a côtoyé la mort de très près : d’abord diagnostiqué d’un lymphome pour lequel il a suivi une longue chimiothérapie, il a ensuite attrapé le covid, qui lui a enlevé, raconte-t-il, les maigres forces qui lui restaient. Et à côté duquel précise-t-il, le cancer n’était que de la rigolade, ou presque.

La bonne nouvelle, c’est que l’acteur est, à 72 ans, de nouveau en bonne santé et a retrouvé le chemin des plateaux de cinéma, notamment pour terminer le tournage de Old man, entamé en 2020 et disponible depuis le 28 septembre sur Disney +.