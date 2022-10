Sous la couverture de Valerie June

« Under Cover » (Concord-Universal).

Avec The Moon And Stars : Prescriptions for Dreamers, la chanteuse du Tennessee avait publié l’an dernier un des plus beaux disques de l’année. Ce qui lui donne le droit de se reposer un peu. C’est donc avec un EP de huit reprises qu’elle nous revient. Et un premier choix puisqu’il s’agit de versions très personnelles, chantées de sa voix tellement prenante, de Pink Moon (Nick Drake), Fade Into You (Mazzy Star), Look At Miss Ohio (Gillian Welch), Godspeed (Frank Ocean), Imagine (John Lennon), Don’t It Make You Want To Go Home (Joe South), Tonight I’ll Be Staying Here With You (Bob Dylan) et enfin l’immortel Into My Arms de Nick Cave & The Bad Seeds. Ces chansons, qui l’ont bercée de tout temps, sont importantes pour elle. Ces artistes l’ont forgée et sa façon de leur rendre hommage ne laisse jamais indifférent.