Carlos Alcaraz battu par David Goffin: «Il a joué merveilleusement bien»

Carlos Alcaraz (ATP 1) était, pour sa part, forcément un peu déçu après sa défaite 7-5, 6-3 contre David Goffin (ATP 66) au premier tour du tournoi ATP 500 sur dur d’Astana, mardi au Kazakhstan. L’Espagnol, 19 ans, effectuait sa rentrée sur le circuit après son triomphe à l’US Open et deux matches disputés avec son pays en Coupe Davis, le mois dernier, et était sans doute loin de s’imaginer que l’aventure se terminerait aussi rapidement.

« C’était un match difficile, David a joué merveilleusement bien », a-t-il ainsi confié aux médias espagnols à la suite de son élimination. « Revenir à la compétition n’est jamais évident, il avait déjà joué deux matchs sur ce court, qui n’est pas le plus facile à maîtriser. Il est très lent et c’était compliqué. Je n’ai pas réussi à m’adapter et il a été supérieur. Il était très agressif et je ne suis pas parvenu à gérer la pression qu’il mettait sur moi. C’est quelque chose que je dois apprendre. Je dois tirer les leçons de ce genre de matches », a-t-il conclu.