Krystian Zimerman, «Karol Szymanowski, Piano Works»

Deutsche Grammophon

S’il est rare au disque, le pianiste polonais Krystian Zimerman est un des musiciens incontournables de sa génération. Dans son dernier enregistrement, tout juste sorti chez Deutsche Grammophon, il rend hommage à son compatriote Karol Szymanowski, dont on fête cette année le 140e anniversaire. Un disque prenant, inventif, multiple, qui se révèle être un formidable hommage à ce compositeur rarement enregistré.

Ce voyage discographique et musical, Krystian Zimerman l’a entamé en 1994. Et dans cet album, il a choisi de sectionner un répertoire qui s’étant de 1899 au milieu des années 1920 et qui, selon lui, montre l’essence de Szymanowski, afin d’offrir un éclairage nouveau sur son œuvre.