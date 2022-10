Le dindon, le traîneau et l’ambassadeur, un conte de la maison Haynault

En couverture du catalogue, il y a ce dodu dindon qui fait la roue, la tête bien encastrée dans le cou, un fanon écarlate qui lui dégouline sur le poitrail. « Une pièce quasi muséale, explique Bertrand Leleu, spécialiste en mobilier et objets d’art chez Haynault. C’est un bronze à patine brun foncé recouvert de plaques d’émail sur cuivre. La technique est exceptionnelle et le sujet très particulier puisqu’il est signé Philippe Wolfers, artiste qui nous a plus souvent habitués à des nus féminins. »