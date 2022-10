«Hocus pocus 2» Plus farce que friandise

D’Anne Fletcher, avec Bette Middler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Doug Jones, 103 mn. Sur Disney +.

Pour fêter ses 16 ans, Becca emmène sa copine Izzy dans les bois, où les deux jeunes filles allument une bougie qu’elles viennent de recevoir dans une boutique de la ville. Mauvaise idée : c’est une bougie enchantée, la flamme est noire, c’est la pleine lune, et toutes deux sont vierges. Il n’en faut pas plus pour ramener une fois encore à la vie les trois sœurs Sanderson. Winnifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimi) et Sarah (Sarah Jessica Parker) sont plus déterminées que jamais à se venger des habitants de Salem qui les ont pendues quelques siècles plus tôt. Mais d’abord : récupérer leur grimoire, exposé dans la même boutique…