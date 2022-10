Cédric Jimenez: «Reconstituer les attentats aurait été obscène»

On peut grandir dans les quartiers Nord de Marseille, s’exiler à New York et être mannequin, revenir s’installer à Paris et devenir un réalisateur qui réveille le cinéma français avec des films comme La French ou Bac Nord. C’est avec l’accent du sud que Cédric Jimenez nous parle de son nouveau film, Novembre, qui plonge au cœur de l’anti-terrorisme pendant les cinq jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre, jusqu’à l’assaut de Saint-Denis. Il avoue que la situation dont il parle ressemble à la manière dont il met en scène : dans le mouvement en permanence.

Le procès des attentats de Paris s’est clôturé en juin. Quelle est l’importance pour vous d’amener un tel sujet vers la fiction ?