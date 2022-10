Défense: des munitions intelligentes bientôt fabriquées en Belgique

Un partenariat stratégique entre la Défense et le SPF Economie, baptisé le Dirs et doté de 1,8 milliard d’euros, a pour ambition de dynamiser les industries belges à destination de l’armée et du civil.

Renforcer l’autonomie industrielle belge en matière de Défense. Tel est l’objectif de la Dirs, la Stratégie de Recherche de l’Industrie de Défense, élaborée conjointement par la Défense et le SPF Economie. Une stratégie adoptée le 16 septembre dernier par le conseil des ministres et pour laquelle un budget de 1,8 milliard est alloué d’ici 2030. « En établissant des partenariats avec l’industrie et le monde de la recherche dès les premières étapes de la recherche et du développement des capacités futures », commente Ludivine Dedonder, ministre de la Défense (PS), « nous visons à mieux positionner nos entreprises belges pour la production ultime de ces capacités, aux niveaux belges, européens et transatlantiques. »