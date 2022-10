Binche-Chimay-Binche: Philippe Gilbert 6e de sa dernière course en Belgique, victoire du Français Christophe Laporte

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté la 35e édition de Binche-Chimay-Binche (1.1), la dernière course cycliste de la saison en Wallonie. Le vice-champion du monde s’est imposé sur la Grand Place de Binche après 198,6 kilomètres de course, devant le Norvégien Rasmus Tiller (Uno-X) et le Français Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) a terminé 4e et premier Belge.

Philippe Gilbert (Lotto Soudal), qui mettra un terme à sa carrière dimanche à Paris-Tours, disputait sa toute dernière course sur le sol belge. Le Remoucastrien s’est classé 6e.