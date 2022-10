Coronavirus: «Les gens ne le voient plus, mais le risque est toujours là», selon Franck Vandenbroucke

Cela a amené Vandenbroucke à évoquer la vague d’automne attendue, qui a commencé depuis la semaine dernière. « C’est le moment de rappeler qu’il y a une circulation assez importante du virus et que nous sommes au début d’une vague ». Selon les chiffres de Sciensano, une moyenne de 94,3 hospitalisations par jour entre le 27 septembre et le 4 octobre a été enregistrée, soit une augmentation de 28 % sur une base hebdomadaire.

M. Vandenbroucke a donc souligné l’importance d’une campagne de relance réussie, qui est en cours. Mais malgré les efforts importants des autorités, ses résultats en Wallonie et à Bruxelles ont été jusqu’à présent insuffisants. « Nos administrateurs disent qu’au moins 50 % de la population serait vulnérable, ce qui inclut la revaccination de tous les plus de 50 ans avec un rappel. Nous en sommes loin, surtout en Wallonie et à Bruxelles », a-t-il déclaré. « Les gens ne voient plus le risque, mais il est toujours là. C’est pourquoi il est urgent d’accélérer la campagne. »