Standard: les Rouches pourront compter sur 20% de supporters en plus que la saison dernière pour le déplacement à Charleroi

La saison dernière, 1.000 supporters du Standard avaient été autorisés à effectuer le déplacement à Charleroi. Échaudée par les graves incidents qui avaient émaillé le duel wallon du 5 décembre 2021 à Sclessin, qui n’avait pas été à son terme en raison de jets de pétards, d’allumage de feux de Bengale et d’un envahissement de terrain par des hommes cagoulés, la police liégeoise avait toutefois conditionné leur présence au bon déroulement du match disputé quatre jours plus tôt à Sclessin face au Beerschot et donc, à leur bonne tenue en tribunes. Cela avait été le cas. Du coup, le 6 mars 2022, un millier de fans rouches avaient pu mettre le cap sur le stade du Pays de Charleroi, à bord de 21 cars et encadrés par 38 stewards.

On se souvient qu’ils étaient 2.000, soit la capacité totale des blocs réservés au public visiteur à Charleroi, lorsque le 4 décembre 2016 le choc wallon avait été arrêté prématurément, à 1-3, après deux interruptions causées par chacun des deux camps. Dans la foulée, le Standard avait décidé de réduire de manière drastique le nombre de ses sympathisants présents à Charleroi. Mais là où ils étaient 1.000 la saison dernière, ils seront 1.200 ce dimanche, soit 200 de plus, qui seront acheminés au Pays Noir à bord de 30 cars.