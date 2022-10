Avec #MeToo, la parole néfaste des masculinistes s’est aussi libérée

Un pas en avant, deux pas en arrière. Après la déferlante #MeToo, où les voix de célébrités se sont entremêlées à celles d’anonymes dans une même dénonciation des violences sexuelles et sexistes, a-t-on assisté à un retour de bâton ? Si l’on se plonge dans le passé, le phénomène semble inéluctable. « Vous avez enfin conquis la liberté et l’égalité, mais pour votre plus grand malheur », écrivait en 1991 Susan Faludi. La journaliste américaine décrit alors de manière implacable ce fameux « retour de bâton » dans Backlash