Fashion Week de Paris: «L’année prochaine à Marienbad», un défilé cinématographique de Chanel

C’est de la triche, Chanel. Tout est beau sur le Prélude nᵒ 4 en mi mineur de Chopin. Forcément, ça remue. Ça émeut. Comme de voir Kristen Stewart en grand, sur un écran panoramique, en noir et blanc, avec ses cheveux courts, sa voix rauque, ses cernes d’ado et courant la nuit dans Paris. Ça touche. Ça bouleverse. Alors si en plus, en arrière-plan de ton défilé printemps-été 2023, tu balances des images au ralenti de L’Année dernière à Marienbad, comment veux-tu ?

Comment veux-tu qu’on résiste, quand Delphine Seyrig, dans les robes que Gabrielle Chanel n’avait dessinées que pour elle, traverse ces « salles silencieuses où les pas de celui qui s’avance sont absorbés par des tapis si beaux, si épais, qu’aucun bruit de pas ne parvient à sa propre oreille » ? (1)