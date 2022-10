Salaires: la Vivaldi planche sur une limitation de l’impact de l’index pour les entreprises

Pour soulager les entreprises, faut-il immuniser les surcoûts dus à l’indexation de salaires en compressant les cotisations patronales ? Le MR pousse. Le PS et les verts freinent. Les syndicats n’en veulent pas. Le sujet est politiquement incandescent. Mais on cherche un compromis au sein du gouvernement.

N’exagérons rien : ce n’est pas à proprement parler la bataille de l’indexation, le mécanisme de liaison des salaires et des allocations au coût de la vie n’est pas remis en cause en tant que tel – la FEB veut un saut d’index, mais elle n’est pas relayée politiquement pour l’instant –, par aucun des partenaires autour de la table du conclave budgétaire. Recadrons, donc : on peut malgré tout s’attendre à un accroissement de la tension autour de cette singularité belgo-belge, une curiosité à l’étranger, cela au détour de l’idée, poussée par les libéraux, de défiscaliser partiellement l’indexation.

Avenue de la Toison d’Or, Axel Miller, chef de cabinet de Georges-Louis Bouchez, ponctue : « C’est important pour le MR ? Non, c’est important pour le pays. Si on ne bouge pas, ça va se terminer par une razzia sur l’emploi ! » Message : les entreprises souffrent, la crise est à venir, on n’a (encore) rien vu. Axel Miller résume le plan des bleus en deux temps.