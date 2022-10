Cinq ans après #MeToo, qu'est ce qui a changé ?

Par la rédaction Publié le 4/10/2022 à 18:37 Temps de lecture: 1 min

Il y a cinq ans, deux enquêtes publiées aux Etats-Unis dénonçaient les très nombreux faits de viols, d’agressions et d’intimidations commis par celui qui était alors le faiseur de rois et de reines d’Hollywood, Harvey Weinstein.

Quelques jours plus tard, l’actrice américaine Alyssa Milano publiait un message sur Twitter. Un message d’une simplicité déconcertante, je cite: « Si vous avez été harcelée ou agressée sexuellement, écrivez 'moi aussi' en réponse à ce tweet ». Un moi aussi qui allait rapidement devenir un mouvement mondial. Cinq ans plus tard, est ce que #MeToo a changé la société ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? Le Soir s’interroge et tente de répondre à ces questions dans un dossier que vous pourrez retrouver sur tous nos supports. On a invité, dans notre studio, Fanny Declercq qui traite des grands débats de société et Gaëlle Moury spécialiste cinéma.

