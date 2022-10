D’un départ souhaité à attaquant numéro 1: comment Youssouph Badji est revenu au premier plan au Sporting Charleroi

Au bord du gouffre il y a peu alors qu’il n’arrivait pas à créer le moindre danger, Youssouph Badji retrouve petit à petit ses sensations ces derniers temps. Buteur inutile face à Westerlo (défaite 2-3) il y a un peu plus de deux semaines, l’attaquant sénégalais a en effet retrouvé le sourire depuis lors. « Ce but contre Westerlo est une première étape importante », confirmait Edward Still deux jours avant le déplacement à Anderlecht. Et de revenir un peu sur cette phase de jeu travaillée et souhaitée. « C’était un super but, dans une zone qu’on voulait exploiter. Et même si c’était arrivé un peu tard dans ce match contre Westerlo, on savait que Youssouph (Badji) avait les qualités pour ça. »