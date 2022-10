Crise énergétique: l’Union européenne divisée sur les prix et les mesures de soutien

Tous les ménages européens sont touchés par la hausse des factures énergétiques et des tickets de caisse dans les supermarchés. Cela va avoir un impact durable sur nous tous. C’est pourquoi il faut développer, maintenant, une nouvelle Union de l’énergie, avec une vraie stratégie commune. » Dans sa déclaration condamnant, vendredi dernier, l’annexion illégale de territoires ukrainiens par la Russie, Charles Michel avait glissé ce message aux citoyens. Samedi, alors qu’elle était à Sofia pour l’inauguration d’un gazoduc reliant la Bulgarie à la Grèce, Ursula von der Leyen avait également plaidé pour une réponse à Vingt-Sept. Et appelé à « former une Union de l’énergie forte et résiliente ». Après l’Union de la santé, dictée par la pandémie, l’Union de l’énergie, au nom de cette crise, majeure ? Un sujet, parmi beaucoup d’autres, pour les chefs d’Etat et de gouvernement réunis en Sommet informel ce vendredi à Prague. Et un défi immense, tant les réponses semblent complexes et les divisions profondes…