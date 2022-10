Crise énergétique: les Engagés mettent la pression sur la Vivaldi

Le parti centriste fustige l’inaction des gouvernements et propose quelques pistes, notamment pour le secteur non marchand.

Au balcon des tergiversations de la Vivaldi, les Engagés enragent, trépignent et commencent à perdre patience. D’où leur envie de secouer le cocotier. Et tout le monde d’en prendre pour son grade. Le gouvernement fédéral en premier lieu. « On est effaré de voir l’amorphisme du gouvernement », explique Maxime Prévot, le président du parti. « On ne comprend pas pourquoi les partenaires de la Vivaldi consacrent autant de temps à se chamailler entre eux par rapport à l’urgence du moment. Ils sont partis en vacances sans rien décider de structurel et stratégique, en faisant le service minimum avec le tarif social quand, dans les autres pays européens, les exécutifs prenaient la pleine mesure de la gravité de ce qui s’annonçait avec le déploiement de boucliers tarifaires, au Portugal, en Espagne, en France ou aux Pays-Bas. L’Allemagne a débloqué un plan d’aide de 200 milliards. »