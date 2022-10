Remco Evenepoel mis à l’honneur avant le coup d’envoi d’Anderlecht-West Ham ce jeudi

Arie Haan, Jean Thissen, Peter Ressel, Michel De Groote et Michel Lomme seront présents tandis que Franky Vercauteren et Hugo Broos sont à l’étranger et seront absents. «Bien entendu, le RSCA rendra également hommage aux héros disparus tels que Rob Rensenbrink, François Van der Elst, Jean Dockx, Ludo Coeck et l’ancien entraîneur Hans Croon», a précisé le club.