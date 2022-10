Standard: Ronny Deila a déjà fait appel à 27 joueurs cette saison

Vingt-sept joueurs alignés (pour 19 titularisations différentes), c’est un de plus que sur l’ensemble de la saison 2018-2019, la première sous la direction de Michel Preud’homme, et un de moins seulement qu’en 2019-2020, ce qui s’explique par le fait que si le Standard avait énormément recruté cet été-là, il l’avait fait très tôt, de manière à disposer d’un effectif au grand complet le plus tôt possible et d’un maximum d’atouts au moment de lancer la saison. À l’inverse, preuve des atermoiements qui avaient accompagné l’exercice 2021-2022, commencé avec un Mbaye Leye désireux de lancer les jeunes de l’Académie dans la bagarre et un Luka Elsner plus enclin à s’appuyer sur les éléments les plus expérimentés pour relancer la machine, le club liégeois avait aligné 38 joueurs différents sur les 34 matches de phase classique.

49 remplacements sur 50

Plusieurs éléments expliquent que le Standard a déjà aligné 27 joueurs cette saison. À commencer par le fait que Ronny Deila a commencé celle-ci avec les moyens mis à sa disposition, et donc avec des joueurs sur lesquels le club ne comptait plus, comme Boljevic et Pavlovic, avant l’arrivée, dans la dernière ligne droite du mercato, de cinq nouveaux renforts qui, à l’exception de Marlon Fossey, ont tous déjà bénéficié d’un peu de temps de jeu. Et puis, et ce n’est pas du tout anodin, l’entraîneur norvégien du Standard a procédé, lors des dix premiers matches de championnat, à 49 remplacements sur les 50 possibles, n’ayant invité que 4 remplaçants à monter au jeu lors du déplacement à Genk. Cela répond à sa volonté de voir ses joueurs se livrer à 100 % tant qu’ils sont sur le terrain, quitte à tirer la langue plus tard dans le match et devoir céder leur place, mais aussi de miser sur un maximum de fraîcheur pour tenter de faire la différence.