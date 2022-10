Attentats du 22 mars: «Je n’ai eu aucun accompagnement de la Stib» confie le conducteur du métro de Maelbeek

Christian Delhasse est un « oublié ». C’est ainsi que ce conducteur de la Stib se définit auprès de nos confrères de la RTBF, dans un entretien publié ce mardi. Et pour cause, c’est dans son métro qu’un terroriste se fait exploser le 22 mars 2016, à Maelbeek. Pourtant dès le lendemain, Christian Delhasse reprend du service, presque comme si de rien était. Si bien, que c’est lui qui dirige le premier métro de la journée du 23 mars. Seuls changements : il est accompagné d’un collègue - comme le veut la procédure - et la station Maelbeek n’est pas desservie.

« Les odeurs de barbecue me rappellent la chair brûlée »

Il est 9h11 le 22 mars 2016, quand le bruit de la déflagration alerte le conducteur. S’il imagine d’abord que la motrice est accidentée, il constate l’horreur en quittant sa cabine. « C’était indescriptible ! » raconte t-il à la RTBF. « Il y avait un corps qui était en train de brûler à la deuxième porte. Fallait un extincteur. J’ai dû tirer comme un malade pour le prendre. J’ai éteint le corps puis j’ai entendu des bruits à l’intérieur. Ca respirait encore ça et là. Mais tout était enchevêtré l’un dans l’autre. »

Après avoir assisté à ce monstrueux spectacle, Christian ne trouve plus le sommeil, et ce, pendant des mois. Son état d’hypervigilance, conjugué à une plus grande sensibilité, engendre une véritable descente aux enfers. « Je n’arrêtais pas de penser à l’attentat, à ce que j’ai vu ce jour-là. Chaque fois qu’il y a des cris, des bruits, des pétards, j’y pense. Les odeurs de barbecue me rappellent la chair brûlée. », raconte le conducteur.