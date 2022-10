Témoignage #MeToo

J’ai l’impression que le problème de #MeToo, c’est que c’est un mouvement limité à internet et à certains secteurs professionnels : le cinéma, les grandes entreprises, le sport… Mais dans la rue malheureusement, #MeToo ne semble pas avoir changé quelque chose. On y voit tout type de personnes qui harcèlent encore des filles, des personnes qui n’ont pas connaissance de #MeToo. Bien sûr, ça a ouvert les esprits, même ceux des hommes. Personnellement, ça m’a fait ouvrir les yeux sur des problématiques dont je n’avais pas vraiment conscience. Mais j’étais réceptif, informé. Médiatiquement, j’ai peur que ce ne soit qu’une succession de mode : #MeToo, #BalanceTonPorc, La Ligue du Lol… Or, une introspection est nécessaire pour que la société soit vraiment sensibilisée à cela. Il faut dépasser le simple commentaire de ces mouvements. Ces notions-là, ces valeurs-là, ne doivent pas se limiter à internet mais doivent être véhiculées par les familles, les enseignants, pour s’ancrer dans la société.

Nordine, 21 ans, étudiant à l’ULB