Centrale nucléaire de Zaporijia: l’AIEA sera à Kiev et Moscou pour discuter d’une zone protection

Le directeur général de l’AIEA «se rendra à Kiev puis à Moscou cette semaine» afin de discuter de la mise en place d’une zone de protection autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, selon un communiqué publié lundi soir.

La centrale de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est occupée depuis début mars par les troupes russes, mais se trouve non loin de la ligne de démarcation entre les territoires contrôlés par Kiev et ceux occupés par Moscou. Elle est située dans la région de Zaporijia, l’un des territoires ukrainiens officiellement annexés vendredi par la Russie. Moscou et Kiev s’accusent mutuellement de bombardements sur le site depuis plusieurs mois.