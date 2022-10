Pourquoi l’AC Milan garde confiance en Charles De Ketelaere

A priori, le match de référence de Charles De Ketelaere sous les couleurs rouge et noir ne coïncidera pas avec ce déplacement à Londres, même s’il devrait être titulaire pour la 5e fois consécutive. L’ex-Brugeois, on l’aurait plutôt attendu – et c’est le verbe qui lui colle à la peau depuis qu’il a débarqué à Milanello dans la nuit du 2 août dernier – samedi soir à Empoli. Parce que la formation toscane évolue plusieurs crans en dessous de Chelsea, mais aussi parce que le Milan, miné par les blessures, 9 moins l’énigmatique Origi embarqué in extremis pour l’Angleterre hier matin, commence tout doucement à avoir besoin d’une version améliorée de CDK pour pallier ce manque de personnel. Or, au Castellini, le Belge a certainement rendu la moins bonne de toutes ses copies – 6 fois titulaire sur 8 sorties (58,5 % de temps de jeu).