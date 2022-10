Coronavirus: «Cette vague ne sera pas une vaguelette» alerte Emmanuel André

Dans un tweet publié ce mardi, le virologue Emmanuel André met en garde contre les proportions que prendrait la nouvelle vague d’infections de coronavirus. Ce « ne sera pas une vaguelette » alerte le virologue. Et pour cause, les conditions météorologiques et les capacités d’adaptation du virus le rendent d’autant plus virulent.

Malgré cela, Emmanuel André observe un manque de considération face à cette nouvelle urgence sanitaire. Ce qu’il déplore : « notre société voit moins la nécessité de s’organiser pour limiter la taille et l’impact de cette vague ».