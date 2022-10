Remco Evenepoel a savouré sa première course arc-en-ciel

Neuf jours après avoir décroché le Graal à l’autre bout du monde, le Belge a illuminé une cité binchoise où il y avait plus de monde que de pavés, c’est peu dire. Plus, encore, que lors du Tour de France, il y a trois mois. Accapareur de regards, de téléphones, de cris, de folie, le nouveau champion du monde a « fait la course », selon le jargon, secouant à plusieurs reprises la meute. « Mais j’ai vite senti que je n’avais pas les jambes. Le but principal de la journée, c’était surtout d’en profiter », souriait-il après un long moment passé sur le podium protocolaire avec son idole Philippe Gilbert.