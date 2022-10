#MeToo a remis au centre des relations sexuelles un mot, celui du « consentement » qui non, n’est jamais présumé acquis.

Moi aussi, ça m’est arrivé, moi aussi, je vais parler » : il n’y a rien d’autre au départ de ce #MeToo qui reste, cinq ans plus tard, une vague qui n’en finit pas de déferler, touchant tous les secteurs, pays, milieux sociaux. « Rien d’autre » que des femmes qui ont décidé que c’était assez, qu’elles ne pouvaient plus garder pour elles cette violence qui leur était infligée, façon routine ou gâterie, par des hommes, leurs supérieurs hiérarchiques, des puissants qui obligent leurs victimes – actrices, présentatrices, danseuses, secrétaires, fans, employées, étudiantes, journalistes, ouvrières… –, d’abord à l’ouvrir pour qu’ils puissent jouir et ensuite à la fermer pour qu’ils puissent poursuivre.